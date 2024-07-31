Детенышей североамериканской рыси показали в харьковском экопарке (видео)

В экопарке под Харьковом — очередное пополнение. Появились на свет трое североамериканских рысей.

«Детеныши сейчас постоянно находятся под пристальным контролем своей заботливой мамы. Малыши здоровы и активны и уже понемногу пытаются знакомиться с окружающим миром. Сейчас детеныши осторожно, но заинтересованно выглядывают из убежища, чтобы рассмотреть свой дом», — рассказали в пресс-службе регионального ландшафтного парка.

Видео: пресс-служба экопарка

Мама малышей — одна из пострадавших в результате полномасштабной войны североамериканских рысей, о появлении которых в экопарке сообщали в феврале. Ее глаз повредило осколком снаряда. Тогда сообщалось, что рыси — первые жители экспозиционной зоны «Северная Америка», которую планируют создать в рамках восстановления экопарка. К кошачьим в будущем должны были присоединиться бизоны, олени, волки и другие североамериканские животные.