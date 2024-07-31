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Детенышей североамериканской рыси показали в харьковском экопарке (видео)

Общество 20:44   31.07.2024
Елена Нагорная
Детенышей североамериканской рыси показали в харьковском экопарке (видео) Скриншот

В экопарке под Харьковом — очередное пополнение. Появились на свет трое североамериканских рысей.

«Детеныши сейчас постоянно находятся под пристальным контролем своей заботливой мамы. Малыши здоровы и активны и уже понемногу пытаются знакомиться с окружающим миром. Сейчас детеныши осторожно, но заинтересованно выглядывают из убежища, чтобы рассмотреть свой дом», — рассказали в пресс-службе регионального ландшафтного парка.

Видео: пресс-служба экопарка

Мама малышей — одна из пострадавших в результате полномасштабной войны североамериканских рысей, о появлении которых в экопарке сообщали в феврале. Ее глаз повредило осколком снаряда. Тогда сообщалось, что рыси — первые жители экспозиционной зоны «Северная Америка», которую планируют создать в рамках восстановления экопарка. К кошачьим в будущем должны были присоединиться бизоны, олени, волки и другие североамериканские животные.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом — очередное пополнение. Появились на свет трое североамериканских рысей.".