Дитинчат північноамериканської рисі показали в харківському екопарку (відео)
В екопарку під Харковом – чергове поповнення. З’явилися на світ троє північноамериканських рисей.
«Дитинчата зараз постійно перебувають під пильним контролем своєї турботливої матусі. Малята здорові та активні й вже потрохи намагаються знайомитися з навколишнім світом. Зараз дитинчата обережно, але зацікавлено виглядають із прихистку, щоб роздивитися свій дім», — розповіли у пресслужбі регіонального ландшафтного парку.
Відео: пресслужба екопарку
Мама малюків – одна з постраждалих внаслідок повномасштабної війни північноамериканських рисей, про появу яких в екопарку повідомили в лютому. Її око пошкодило уламком снаряда. Тоді повідомлялося, що рисі – перші мешканці експозиційної зони «Північна Америка», яку планують створити в межах відновлення екопарку. До котячих у майбутньому мали приєднатися бізони, олені, вовки та інші північноамериканські тварини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: животні, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом – чергове поповнення. З’явилися на світ троє північноамериканських рисей.".