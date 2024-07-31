Дитинчат північноамериканської рисі показали в харківському екопарку (відео)

В екопарку під Харковом – чергове поповнення. З’явилися на світ троє північноамериканських рисей.

«Дитинчата зараз постійно перебувають під пильним контролем своєї турботливої матусі. Малята здорові та активні й вже потрохи намагаються знайомитися з навколишнім світом. Зараз дитинчата обережно, але зацікавлено виглядають із прихистку, щоб роздивитися свій дім», — розповіли у пресслужбі регіонального ландшафтного парку.

Відео: пресслужба екопарку

Мама малюків – одна з постраждалих внаслідок повномасштабної війни північноамериканських рисей, про появу яких в екопарку повідомили в лютому. Її око пошкодило уламком снаряда. Тоді повідомлялося, що рисі – перші мешканці експозиційної зони «Північна Америка», яку планують створити в межах відновлення екопарку. До котячих у майбутньому мали приєднатися бізони, олені, вовки та інші північноамериканські тварини.