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“Зачаровують красою”: у харківському екопарку показали оленів (відео)

Суспільство 18:56   11.08.2024
Олена Нагорна
“Зачаровують красою”: у харківському екопарку показали оленів (відео)

Як смакують травичкою та гуляють по загону у Парку каменів величні олені, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.

У нас живе одна з найбільших в країні популяцій цих чудових тварин, які зачаровують своєю грацією та красою“, – пише пресслужба у Facebook.

Нагадаємо, що Парк каменів почали створювати в екопарку ще до повномасштабної війни та продовжили роботи у 2023-му. Каміння, що символізує зв’язок поколінь, завозили із різних регіонів України.

Відео: Facebook екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як смакують травичкою та гуляють по загону у Парку каменів величні олені, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку".