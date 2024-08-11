“Зачаровують красою”: у харківському екопарку показали оленів (відео)

Як смакують травичкою та гуляють по загону у Парку каменів величні олені, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.

“У нас живе одна з найбільших в країні популяцій цих чудових тварин, які зачаровують своєю грацією та красою“, – пише пресслужба у Facebook.

Нагадаємо, що Парк каменів почали створювати в екопарку ще до повномасштабної війни та продовжили роботи у 2023-му. Каміння, що символізує зв’язок поколінь, завозили із різних регіонів України.

Відео: Facebook екопарку