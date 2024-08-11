“Зачаровують красою”: у харківському екопарку показали оленів (відео)
Як смакують травичкою та гуляють по загону у Парку каменів величні олені, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку.
“У нас живе одна з найбільших в країні популяцій цих чудових тварин, які зачаровують своєю грацією та красою“, – пише пресслужба у Facebook.
Нагадаємо, що Парк каменів почали створювати в екопарку ще до повномасштабної війни та продовжили роботи у 2023-му. Каміння, що символізує зв’язок поколінь, завозили із різних регіонів України.
Відео: Facebook екопарку
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: олени, Харків, Харьковский экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як смакують травичкою та гуляють по загону у Парку каменів величні олені, показала пресслужба регіонального ландшафтного парку".