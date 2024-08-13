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Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявлено на Харьковщине

Общество 15:34   13.08.2024
Елена Нагорная
Грозы, град и шквалы: штормовое предупреждение объявлено на Харьковщине Фото: соцсети

В Харькове и области до конца текущих суток ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15 — 20 м/с.

Предупреждение на 13 августа опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 15:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области до конца текущих суток ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15 — 20 м/с.".