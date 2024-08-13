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Грози, град і шквали: штормове попередження оголошено на Харківщині

Суспільство 15:34   13.08.2024
Олена Нагорна
Грози, град і шквали: штормове попередження оголошено на Харківщині

У Харкові та області до кінця поточної доби очікуються грози, місцями град та шквали до 15 – 20 м/с.

Попередження на 13 серпня опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області до кінця поточної доби очікуються грози, місцями град та шквали до 15 – 20 м/с.".