Грози, град і шквали: штормове попередження оголошено на Харківщині

У Харкові та області до кінця поточної доби очікуються грози, місцями град та шквали до 15 – 20 м/с.

Попередження на 13 серпня опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.