Пьяный водитель Mercedes ночью в Харькове предлагал копам 100 долларов

Автомобиль Mercedes правоохранители остановили около 2 часов ночи 14 августа на улице Конопляной в Харькове — за нарушение комендантского часа.

При общении с водителем копы отметили у него признаки алкогольного опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

От осмотра водитель отказался, зато предложил копам 100 долларов, чтобы его не привлекли к ответственности. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, отстранили мужчину от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.