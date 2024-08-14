Пьяный водитель Mercedes ночью в Харькове предлагал копам 100 долларов
Фото: dyvys.info
Автомобиль Mercedes правоохранители остановили около 2 часов ночи 14 августа на улице Конопляной в Харькове — за нарушение комендантского часа.
При общении с водителем копы отметили у него признаки алкогольного опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
От осмотра водитель отказался, зато предложил копам 100 долларов, чтобы его не привлекли к ответственности. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, отстранили мужчину от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, патрульная полиция Харьковской области, пьяный водитель, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 16:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль Mercedes правоохранители остановили около 2 часов ночи 14 августа на улице Конопляной в Харькове — за нарушение комендантского часа.".