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Пьяный водитель Mercedes ночью в Харькове предлагал копам 100 долларов

Общество 16:00   14.08.2024
Елена Нагорная
Пьяный водитель Mercedes ночью в Харькове предлагал копам 100 долларов Фото: dyvys.info

Автомобиль Mercedes правоохранители остановили около 2 часов ночи 14 августа на улице Конопляной в Харькове — за нарушение комендантского часа.

При общении с водителем копы отметили у него признаки алкогольного опьянения, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

От осмотра водитель отказался, зато предложил копам 100 долларов, чтобы его не привлекли к ответственности. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, отстранили мужчину от управления и составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автомобиль Mercedes правоохранители остановили около 2 часов ночи 14 августа на улице Конопляной в Харькове — за нарушение комендантского часа.".