П’яний водій Mercedes уночі в Харкові пропонував копам 100 доларів

Автомобіль Mercedes правоохоронці зупинили близько 2-ї години ночі 14 серпня на вулиці Конопляній у Харкові – за порушення комендантської години.

Під час спілкування з водієм копи відзначили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Від огляду водій відмовився, натомість запропонував копам 100 доларів, щоб його не притягнули до відповідальності. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, відсторонили чоловіка від керування та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.