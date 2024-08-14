П’яний водій Mercedes уночі в Харкові пропонував копам 100 доларів
Фото: dyvys.info
Автомобіль Mercedes правоохоронці зупинили близько 2-ї години ночі 14 серпня на вулиці Конопляній у Харкові – за порушення комендантської години.
Під час спілкування з водієм копи відзначили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Від огляду водій відмовився, натомість запропонував копам 100 доларів, щоб його не притягнули до відповідальності. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, відсторонили чоловіка від керування та склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 16:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автомобіль Mercedes правоохоронці зупинили близько 2-ї години ночі 14 серпня на вулиці Конопляній у Харкові – за порушення комендантської години.".