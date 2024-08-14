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Три боя на севере Харьковщины, четыре на Купянском направлении — Генштаб на 16

Происшествия 16:55   14.08.2024
Елена Нагорная
Три боя на севере Харьковщины, четыре на Купянском направлении — Генштаб на 16 Фото: Генштаб ВСУ

Три вражеских штурма было с начала суток на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, один бой продолжается. Под ударами КАБов были Казачья Лопань и Липцы.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении в районах Лозовой, Петропавловки и Синьковки. Две атаки Силы обороны отбили, два боестолкновения продолжаются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеских штурма было с начала суток на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".