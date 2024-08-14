Три боя на севере Харьковщины, четыре на Купянском направлении — Генштаб на 16

Три вражеских штурма было с начала суток на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, один бой продолжается. Под ударами КАБов были Казачья Лопань и Липцы.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении в районах Лозовой, Петропавловки и Синьковки. Две атаки Силы обороны отбили, два боестолкновения продолжаются.