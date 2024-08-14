Три боя на севере Харьковщины, четыре на Купянском направлении — Генштаб на 16
Фото: Генштаб ВСУ
Три вражеских штурма было с начала суток на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, один бой продолжается. Под ударами КАБов были Казачья Лопань и Липцы.
Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении в районах Лозовой, Петропавловки и Синьковки. Две атаки Силы обороны отбили, два боестолкновения продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 16:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеских штурма было с начала суток на севере Харьковщины и четыре — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".