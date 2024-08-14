Три бої на півночі Харківщини, чотири на Куп’янському напрямку – Генштаб на 16
Фото: Генштаб ЗСУ
Три ворожі штурми було з початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти тричі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, один бій триває. Під ударами КАБів були Козача Лопань та Липці.
Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах Лозової, Петропавлівки та Синьківки. Дві атаки Сили оборони відбили, два боєзіткнення тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 16:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі штурми було з початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".