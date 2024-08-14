Три бої на півночі Харківщини, чотири на Куп’янському напрямку – Генштаб на 16

Три ворожі штурми було з початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти тричі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, один бій триває. Під ударами КАБів були Козача Лопань та Липці.

Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах Лозової, Петропавлівки та Синьківки. Дві атаки Сили оборони відбили, два боєзіткнення тривають.