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Три бої на півночі Харківщини, чотири на Куп’янському напрямку – Генштаб на 16

Події 16:55   14.08.2024
Олена Нагорна
Три бої на півночі Харківщини, чотири на Куп’янському напрямку – Генштаб на 16 Фото: Генштаб ЗСУ

Три ворожі штурми було з початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти тричі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, один бій триває. Під ударами КАБів були Козача Лопань та Липці.

Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку в районах Лозової, Петропавлівки та Синьківки. Дві атаки Сили оборони відбили, два боєзіткнення тривають.

Читайте також: Ворог відійшов від Сотницького Козачка, на Куп’янщині втрат позицій немає – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі штурми було з початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".