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Артезианские скважины планируют пробурить в медучреждениях Харькова

Общество 15:17   15.08.2024
Елена Нагорная
Артезианские скважины планируют пробурить в медучреждениях Харькова Фото: depositphotos.com

Экспериментальный проект по автономному водообеспечению медучреждений планируют реализовать в Харькове.

Согласие на участие в проекте 15 августа согласовал исполнительный комитет городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно решению, с целью обеспечения самостоятельного водоснабжения в медучреждениях обустроят артезианские и другие скважины.

Координатором проекта является Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экспериментальный проект по автономному водообеспечению медучреждений планируют реализовать в Харькове.".