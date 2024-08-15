Артезианские скважины планируют пробурить в медучреждениях Харькова
Фото: depositphotos.com
Экспериментальный проект по автономному водообеспечению медучреждений планируют реализовать в Харькове.
Согласие на участие в проекте 15 августа согласовал исполнительный комитет городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно решению, с целью обеспечения самостоятельного водоснабжения в медучреждениях обустроят артезианские и другие скважины.
Координатором проекта является Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больницы, вода, водоснабжение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 15:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экспериментальный проект по автономному водообеспечению медучреждений планируют реализовать в Харькове.".