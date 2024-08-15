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Артезіанські свердловини планують пробурити в медзакладах Харкова

Суспільство 15:17   15.08.2024
Олена Нагорна
Артезіанські свердловини планують пробурити в медзакладах Харкова Фото: depositphotos.com

Експериментальний проєкт з автономного водозабезпечення медзакладів планують реалізувати у Харкові.

Згоду на участь у проєкті 15 серпня погодив виконавчий комітет міської ради, повідомляє пресслужба мерії.

Відповідно до рішення, з метою забезпечення самостійного водопостачання у медустановах облаштують артезіанські та інші свердловини.

Координатором проєкту є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експериментальний проєкт з автономного водозабезпечення медзакладів планують реалізувати у Харкові.".