Артезіанські свердловини планують пробурити в медзакладах Харкова
Фото: depositphotos.com
Експериментальний проєкт з автономного водозабезпечення медзакладів планують реалізувати у Харкові.
Згоду на участь у проєкті 15 серпня погодив виконавчий комітет міської ради, повідомляє пресслужба мерії.
Відповідно до рішення, з метою забезпечення самостійного водопостачання у медустановах облаштують артезіанські та інші свердловини.
Координатором проєкту є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больницы, вода, водоснабжение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 15:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експериментальний проєкт з автономного водозабезпечення медзакладів планують реалізувати у Харкові.".