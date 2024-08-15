У Харкові з’являться дві лікарні під землею
Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, що незабаром у місті з’являться лікарні під землею.
«Ми сконцентрували бюджет міста, крім цього уряд надав нам кошти. Ми сьогодні обладнаємо дві лікарні для того, щоб там була можливість під землею лікувати людей. Це, перш за все, операційні, реанімаційні. Така робота ведеться. Такі підземне укриття в лікарнях будуються», – сказав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, операционная, под землей, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 09:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова в етері нацмарафону повідомив, що незабаром у місті з’являться лікарні під землею.".