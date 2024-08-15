В Харькове появятся две больницы под землей

Мэр Харькова в эфире нацмарафона сообщил, что в скором времени в городе появятся больницы под землей.

«Мы сконцентрировали бюджет города, кроме этого правительство предоставило нам средства. Мы сегодня оборудуем две больницы для того, чтобы там была возможность под землей лечить людей. Это прежде всего операционные, реанимационные. Такая работа ведется. Такие подземные укрытия в больницах строятся», — сказал мэр.