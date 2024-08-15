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«Враг все еще силен и снарядного голода не испытывает» — спикер ОТГВ «Харьков»

Происшествия 13:21   15.08.2024
Елена Нагорная
«Враг все еще силен и снарядного голода не испытывает» — спикер ОТГВ «Харьков»

Пока нельзя говорить, что наступательный потенциал военных РФ на севере Харьковщины полностью исчерпан, так же как и о том, что у них наблюдается снарядный голод, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

Обстановка на Харьковском направлении, по его словам, остается сложной. Враг не оставляет попыток вклиниться вглубь обороны и продолжает активные обстрелы позиций защитников на всех активных участках фронта.

«Обстреливает Волчанск, вчера были обстрелы Сотницкого Казачка. Так же он осуществляет обстрелы в направлении Глубокого. Поэтому сейчас на нашем направлении снарядного голода у противника нет», — рассказал спикер ОТГВ „Харьков“.

В районе Волчанска, отметил Саранцев, накануне было четыре боестолкновения, а позавчера — 13.

«Это говорит о том, что враг все еще силен, что у него все еще есть ресурс и определенная мотивация, которой он достигает у своего личного состава различными способами. Мы не расслабляемся, реально смотрим на ситуацию, готовы к любому развитию событий… Изменений положений у оккупантов на данный момент нет. Расширения зоны контроля также нет. Мы крепко держим свои позиции, даем достойный отпор противнику, который пытается наступать. Поэтому ситуация нами полностью контролируется», — подчеркнул он.

Саранцев в очередной раз констатировал значительное уменьшение числа вражеских авиаударов — с применения 30-50 КАБов в сутки до двух-четырех.

«Это мы связываем с несколькими факторами. Это может быть и тот фактор, что противник сосредоточил свои усилия на других, более важных для него направлениях. Также это можно связывать с тем, что благодаря нанесению огневого поражения по некоторым российским аэродромам, которые находятся в глубине России, у них уменьшилось количество самолетов, боеприпасов и авиатоплива», — рассказал спикер ОТГВ „Харьков“.

Он добавил, что применяется авиация и украинскими защитниками — выполняются задачи по поражению скоплений противника и его полевых складов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока нельзя говорить, что наступательный потенциал военных РФ на севере Харьковщины полностью исчерпан, так же как и о том, что у них наблюдается снарядный голод, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".