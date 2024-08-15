«Ворог усе ще сильний і снарядного голоду не відчуває» – речник ОТУВ »Харків»
Поки не можна говорити, що наступальний потенціал військових РФ на півночі Харківщини повністю вичерпаний, як і про те, що у них спостерігається снарядний голод, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.
Обстановка на Харківському напрямку, за його словами, залишається складною. Ворог не полишає спроб вклинитися вглиб оборони й продовжує активні обстріли позицій захисників на всіх активних ділянках фронту.
«Обстрілює Вовчанськ, вчора були обстріли Сотницького Козачка. Так само він здійснює обстріли в напрямку Глибокого. Тому наразі на нашому напрямку снарядного голоду у противника немає», – розповів речник ОТУВ „Харків“.
У районі Вовчанська, зазначив Саранцев, напередодні було чотири бойові зіткнення, а позавчора – 13.
«Це говорить про те, що ворог все ще сильний, що в нього все ще є ресурс і певна мотивація, якої він досягає у свого підлеглого складу різними способами. Ми не розслабляємося, реально дивимося на ситуацію та готові до будь-якого розвитку подій… Змін положення окупантів наразі немає. Розширення зони контролю також немає. Ми міцно тримаємо свої позиції, даємо гідну відсіч противнику, який намагається наступати. Тому ситуація нами повністю контрольована», – наголосив він.
Саранцев вкотре констатував значне зменшення кількості ворожих авіаударів – із застосування 30-50 КАБів на добу до двох-чотирьох.
«Це ми пов’язуємося з кількома факторами. Це може бути й той фактор, що противник зосередив свої зусилля на інших, більш важливих для нього напрямках. Також це можна пов’язувати з тим, що завдяки нанесенню вогневого ураження по деяких російських аеродромах, які знаходяться у глибині Росії, в них зменшилася кількість літаків, боєприпасів та авіапального», — розповів речник ОТУВ „Харків“.
Він додав, що застосовується авіація й українськими захисниками – виконуються завдання з ураження скупчень супротивника та його польових складів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ОТГВ "Харьков", саранцев, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 13:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки не можна говорити, що наступальний потенціал військових РФ на півночі Харківщини повністю вичерпаний, як і про те, що у них спостерігається снарядний голод, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".