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Смертельное ДТП в Харькове устроила 55-летняя водительница — полиция (фото)

Происшествия 19:04   17.08.2024
Оксана Горун
Смертельное ДТП в Харькове устроила 55-летняя водительница — полиция (фото)

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 65-летний водитель «Renault 19 Chamade» погиб в ДТП, которое случилось сегодня, 17 августа, утром на улице Маломясницкой.

«Установлено, что во время движения 55-летняя водитель автомобиля «Nissan Rogue», находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществила выезд на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем «Renault 19 Chamade» под управлением 65-летнего водителя. После столкновения «Nissan» отбросило на свою полосу движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Renault Logan» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «Renault 19 Chamade» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», — сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Двух пассажиров «Renault» отправили в больницу. Женщины 66 и 71 года получили многочисленные телесные повреждения. 55-летнюю водительницу, которую подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и пьяном вождении, задержали.

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пьяное ДТП в Харькове 17 августа 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 65-летний водитель «Renault 19 Chamade» погиб в ДТП, которое случилось сегодня, 17 августа, утром на улице Маломясницкой".