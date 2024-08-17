Смертельное ДТП в Харькове устроила 55-летняя водительница — полиция (фото)
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 65-летний водитель «Renault 19 Chamade» погиб в ДТП, которое случилось сегодня, 17 августа, утром на улице Маломясницкой.
«Установлено, что во время движения 55-летняя водитель автомобиля «Nissan Rogue», находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществила выезд на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем «Renault 19 Chamade» под управлением 65-летнего водителя. После столкновения «Nissan» отбросило на свою полосу движения, где произошло столкновение с транспортным средством «Renault Logan» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «Renault 19 Chamade» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия», — сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Двух пассажиров «Renault» отправили в больницу. Женщины 66 и 71 года получили многочисленные телесные повреждения. 55-летнюю водительницу, которую подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и пьяном вождении, задержали.
Читайте также: В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция, смертельное дтп;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Смертельное ДТП в Харькове устроила 55-летняя водительница — полиция (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 19:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 65-летний водитель «Renault 19 Chamade» погиб в ДТП, которое случилось сегодня, 17 августа, утром на улице Маломясницкой".