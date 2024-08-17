Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 65-річний водій “Renault 19 Chamade” загинув у ДТП, яка сталася сьогодні, 17 серпня, вранці на вулиці Малом’ясницькій.
“Встановлено, що під час руху 55-річна водійка автомобіля “Nissan Rogue”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснила виїзд на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автівкою “Renault 19 Chamade” під керуванням 65-річного водія. Після зіткнення “Nissan” відкинуло на свою смугу руху, де відбулось зіткнення з транспортним засобом “Renault Logan” під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Renault 19 Chamade” від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Двох пасажирів “Renault” відправили до лікарні. Жінки 66 та 71 року отримали численні тілесні ушкодження. 55-річну водійку, яку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та п’яному керуванні, затримали.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 19:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 65-річний водій “Renault 19 Chamade” загинув у ДТП, яка сталася сьогодні, 17 серпня, вранці на вулиці Малом’ясницькій".