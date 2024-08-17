Live
  • Сб 17.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)

Події 19:04   17.08.2024
Оксана Горун
Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 65-річний водій “Renault 19 Chamade” загинув у ДТП, яка сталася сьогодні, 17 серпня, вранці на вулиці Малом’ясницькій.

“Встановлено, що під час руху 55-річна водійка автомобіля “Nissan Rogue”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснила виїзд на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автівкою “Renault 19 Chamade” під керуванням 65-річного водія. Після зіткнення “Nissan” відкинуло на свою смугу руху, де відбулось зіткнення з транспортним засобом “Renault Logan” під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Renault 19 Chamade” від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

п'яне ДТП у Харкові 17 серпня 2024 4

Двох пасажирів “Renault” відправили до лікарні. Жінки 66 та 71 року отримали численні тілесні ушкодження. 55-річну водійку, яку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та п’яному керуванні, затримали.

п'яне ДТП у Харкові 17 серпня 2024 3

Читайте також: У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці

п'яне ДТП у Харкові 17 серпня 2024 2

п'яне ДТП у Харкові 17 серпня 2024

Автор: Оксана Горун
Популярно
Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)
Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)
17.08.2024, 19:04
Спека повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 18 серпня
Спека повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 18 серпня
17.08.2024, 20:11
Немічев із “Kraken” оцінив прорив у Курській області: 5 плюсів та 4 нюанси
Немічев із “Kraken” оцінив прорив у Курській області: 5 плюсів та 4 нюанси
17.08.2024, 15:19
32 млн грн видали мешканцям Харківщини
32 млн грн видали мешканцям Харківщини
17.08.2024, 17:49
Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб
Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб
17.08.2024, 16:37
Смертельний обстріл Козачої Лопані: ДСНС опублікувала фото з місця
Смертельний обстріл Козачої Лопані: ДСНС опублікувала фото з місця
17.08.2024, 11:38

Новини за темою:

16:23
У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці
15:38
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)
12:42
ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось
15:45
9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото)
14:41
Аварія за участю тролейбуса сталася в Харкові: поліція шукає свідків (фото)

Ви читали новину: «Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 65-річний водій “Renault 19 Chamade” загинув у ДТП, яка сталася сьогодні, 17 серпня, вранці на вулиці Малом’ясницькій".