Смертельну ДТП в Харкові влаштувала 55-річна водійка – поліція (фото)

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 65-річний водій “Renault 19 Chamade” загинув у ДТП, яка сталася сьогодні, 17 серпня, вранці на вулиці Малом’ясницькій.

“Встановлено, що під час руху 55-річна водійка автомобіля “Nissan Rogue”, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснила виїзд на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автівкою “Renault 19 Chamade” під керуванням 65-річного водія. Після зіткнення “Nissan” відкинуло на свою смугу руху, де відбулось зіткнення з транспортним засобом “Renault Logan” під керуванням 39-річного чоловіка. Внаслідок ДТП водій автомобіля “Renault 19 Chamade” від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Двох пасажирів “Renault” відправили до лікарні. Жінки 66 та 71 року отримали численні тілесні ушкодження. 55-річну водійку, яку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та п’яному керуванні, затримали.