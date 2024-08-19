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Командир роты предстанет перед судом на Харьковщине за поборы с бойцов

Общество 13:37   19.08.2024
Елена Нагорная
Командир роты предстанет перед судом на Харьковщине за поборы с бойцов golos.com.ua

В Харьковской области направили в суд дело 36-летнего командира роты, который, по версии следствия, систематически требовал деньги с подчиненных.

Командир роты, понимая объем своей власти, довел до военных, что если они будут платить ему деньги — он будет решать их проблемы и не будет создавать дополнительных, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

По данным следствия, командир предлагал согласовывать рапорты на отпуск, не создавать искусственных препятствий в ходе службы, не направлять бойцов на сложные задания, не наказывать за дисциплинарные и админнарушения. Или наказывать, если ему не будут платить.

Был установлен эпизод, когда в ноябре 2022 года обвиняемый предложил подчиненному, который самовольно покинул часть, за 20 тысяч гривен оставить это «между ними» и не докладывать в установленном порядке.

Командиру инкриминируют получение должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области направили в суд дело 36-летнего командира роты, который, по версии следствия, систематически требовал деньги с подчиненных.".