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Командир роти постане перед судом на Харківщині за побори з військових

Суспільство 13:37   19.08.2024
Олена Нагорна
Командир роти постане перед судом на Харківщині за побори з військових Фото: golos.com.ua

На Харківщині скерували до суду справу 36-річного командира роти, який, за версією слідства, систематично вимагав гроші з підлеглих.

Командир роти, розуміючи обсяг своєї влади, довів до військових, що якщо вони платитимуть йому гроші – він вирішуватиме їхні проблеми і не створюватиме додаткових, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, командир пропонував узгоджувати рапорти на відпустку, не створювати штучних перешкод під час служби, не направляти бійців на складні завдання, не карати за дисциплінарні та адмінпорушення. Або карати, якщо йому не платитимуть.

Був встановлений епізод, коли у листопаді 2022 року обвинувачений запропонував підлеглому, який самовільно залишив частину, за 20 тисяч гривень залишити це “між ними” та не доповідати в установленому порядку.

Командиру інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 13:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині скерували до суду справу 36-річного командира роти, який, за версією слідства, систематично вимагав гроші з підлеглих.".