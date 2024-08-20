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22 удара за неделю: танк РФ вновь терроризирует приграничье Харьковщины

Происшествия 16:26   20.08.2024
Елена Нагорная
22 удара за неделю: танк РФ вновь терроризирует приграничье Харьковщины

В течение недели российский танк по меньшей мере 22 раза стрелял по приграничному поселку Казачья Лопань Харьковской области. В результате этих ударов три человека получили ранения, из них один погиб, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что оккупанты продолжают терроризировать громаду различным оружием — в последнее время враг наносил авиационные удары КАБами и УМПБ Д-30, применял БпЛА и FPV-дроны, а также использовал ствольную артиллерию, РСЗО и танки.

«У нас на этой неделе в результате танковых обстрелов были ранены по меньшей мере три человека, один из них погиб… За последнюю неделю враг применяет именно обстрел из танка. Хаотичный обстрел. Наносит поражение именно по частным домам. По меньшей мере за неделю он сделал 22 выстрела по поселку, по разным микрорайонам. Все попадания исключительно в частную застройку, которая не имеет отношения к военной инфраструктуре», — подчеркнул Задоренко.

Напомним, днем 19 августа российские военные обстреляли Казачью Лопань из танка. Получили ранения 50-летняя женщина и 54-летний мужчина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели российский танк по меньшей мере 22 раза стрелял по приграничному поселку Казачья Лопань Харьковской области. В результате этих ударов три человека получили ранения, из них один погиб, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".