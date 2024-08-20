Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

22 удари за тиждень: танк РФ знову тероризує прикордоння Харківщини

Події 16:26   20.08.2024
Олена Нагорна
22 удари за тиждень: танк РФ знову тероризує прикордоння Харківщини

Протягом тижня російський танк щонайменше 22 рази стріляв по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області. Внаслідок цих ударів троє людей отримали поранення, з них одна особа загинула, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що окупанти продовжують тероризувати громаду різною зброєю – останнім часом ворог завдавав авіаційних ударів КАБами та УМПБ Д-30, застосовував БпЛА та FPV-дрони, а також використовував ствольну артилерію, РСЗВ та танки.

«У нас на цьому тижні в результаті танкових обстрілів було поранено щонайменше три людини, одна з них загинула… За останній тиждень ворог застосовує саме обстріл з танку. Хаотичний обстріл. Завдає ураження саме по приватних будинках. Щонайменше за тиждень він зробив 22 постріли по селищу, по різних мікрорайонах. Усі влучання виключено у приватну забудову, яка не має відношення до військової інфраструктури», — наголосив Задоренко.

Нагадаємо, вдень 19 серпня російські військові обстріляли Козачу Лопань із танка. Отримали поранення 50-річна жінка та 54-річний чоловік.

Читайте також: Загиблий від атаки дронів на Козачу Лопань напередодні повернувся в селище

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб
Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб
20.08.2024, 16:40
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
20.08.2024, 06:00
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова
19.08.2024, 20:52
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
Трамваї не допомогли: у Харкові хочуть повернути автобусний маршрут
21.11.2023, 09:54
22 удари за тиждень: танк РФ знову тероризує прикордоння Харківщини
22 удари за тиждень: танк РФ знову тероризує прикордоння Харківщини
20.08.2024, 16:26
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
20.08.2024, 14:56

Новини за темою:

15:53
Загиблий від атаки дронів на Козачу Лопань напередодні повернувся в селище
16:18
Троє поранених: по прикордонню Харківщини бив танк, по Куп’янщині артилерія
09:53
Об’єкти залізничної й енергоінфраструктури розбомбили вночі в Козачій Лопані
20:42
Росіяни вдарили по селищу Слатине на Харківщині – шукають людей під завалами
20:00
Приміські потяги змінили маршрут через пошкодження колії на Харківщині

Ви читали новину: «22 удари за тиждень: танк РФ знову тероризує прикордоння Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 16:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом тижня російський танк щонайменше 22 рази стріляв по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області. Внаслідок цих ударів троє людей отримали поранення, з них одна особа загинула, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".