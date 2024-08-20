22 удари за тиждень: танк РФ знову тероризує прикордоння Харківщини

Протягом тижня російський танк щонайменше 22 рази стріляв по прикордонному селищу Козача Лопань Харківської області. Внаслідок цих ударів троє людей отримали поранення, з них одна особа загинула, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що окупанти продовжують тероризувати громаду різною зброєю – останнім часом ворог завдавав авіаційних ударів КАБами та УМПБ Д-30, застосовував БпЛА та FPV-дрони, а також використовував ствольну артилерію, РСЗВ та танки.

«У нас на цьому тижні в результаті танкових обстрілів було поранено щонайменше три людини, одна з них загинула… За останній тиждень ворог застосовує саме обстріл з танку. Хаотичний обстріл. Завдає ураження саме по приватних будинках. Щонайменше за тиждень він зробив 22 постріли по селищу, по різних мікрорайонах. Усі влучання виключено у приватну забудову, яка не має відношення до військової інфраструктури», — наголосив Задоренко.

Нагадаємо, вдень 19 серпня російські військові обстріляли Козачу Лопань із танка. Отримали поранення 50-річна жінка та 54-річний чоловік.

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