ВСУ вытесняет российскую армию с Харьковщины – Зеленский (видео)

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский поздравил Харьков с Днем города и сообщил об успехах ВСУ в Харьковской области.

«Сегодня хочу поблагодарить Харьков – это День Харькова. Действительно героический город, город людей и жизни. С начала этого мая нашим силам удалось отразить попытку РФ наступать на Харьков, сломать этот наш город и всю Харьковщину», — заявил Зеленский

«Говорил с Главкомом Сырским, в частности, относительно боев на Харьковщине. Выжимаем русскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину», – сообщил Зеленский.