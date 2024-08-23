ВСУ вытесняет российскую армию с Харьковщины – Зеленский (видео)
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В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский поздравил Харьков с Днем города и сообщил об успехах ВСУ в Харьковской области.
«Сегодня хочу поблагодарить Харьков – это День Харькова. Действительно героический город, город людей и жизни. С начала этого мая нашим силам удалось отразить попытку РФ наступать на Харьков, сломать этот наш город и всю Харьковщину», — заявил Зеленский
«Говорил с Главкомом Сырским, в частности, относительно боев на Харьковщине. Выжимаем русскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину», – сообщил Зеленский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Сырский, Владимир зеленский, ВСУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 21:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский поздравил Харьков с Днем города и сообщил об успехах ВСУ в Харьковской области.".