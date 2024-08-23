ЗСУ витискає російську армію з Харківщини – Зеленський (відео)
У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський привітав Харків із Днем міста та повідомив про успіхи ЗСУ у Харківській області.
«Сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину», – заявив Зеленський
«Говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну», – повідомив Зеленський.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Александр Сырский, Владимир зеленский, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський привітав Харків із Днем міста та повідомив про успіхи ЗСУ у Харківській області.".