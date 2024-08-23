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ЗСУ витискає російську армію з Харківщини – Зеленський (відео)

Події 21:48   23.08.2024
Оксана Якушко
ЗСУ витискає російську армію з Харківщини – Зеленський (відео)

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський привітав Харків із Днем міста та повідомив про успіхи ЗСУ у Харківській області.

«Сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину», – заявив Зеленський

«Говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну», – повідомив Зеленський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 21:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський привітав Харків із Днем міста та повідомив про успіхи ЗСУ у Харківській області.".