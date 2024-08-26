КАБов стало в разы меньше — Харьковская ОВА

Россияне не прекращают атаки на Харьковщине, но в последнее время существенно сократили применение своего наиболее разрушительного оружия — КАБов. Об этом заявил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Когда наши военные говорят, что ситуация стабильная и стало легче, действительно они герои. Просто приведу цифры. Более 400 раз были обстреляны позиции наших военных, более 15 авиационных ударов по позициям наших войск. Да, действительно, управляемых авиабомб стало в разы меньше. Однако все равно враг не оставляет попытки атаковать и продвинуться вглубь нашей территории. На севере, Липцевском и Волчанском направлениях, ситуация полностью стабильная, контролируемая. Продвижения вражеских войск нет. Насчет Купянского направления также, однако там еще больше вражеских атак. За сутки их было больше 15. Некоторые из них продолжаются до сих пор», — рассказал об обстановке на фронте в Харьковской области Синегубов.