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КАБов стало в разы меньше — Харьковская ОВА

Происшествия 12:18   26.08.2024
Оксана Горун
КАБов стало в разы меньше — Харьковская ОВА Фото: wikipedia.org

Россияне не прекращают атаки на Харьковщине, но в последнее время существенно сократили применение своего наиболее разрушительного оружия — КАБов. Об этом заявил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Когда наши военные говорят, что ситуация стабильная и стало легче, действительно они герои. Просто приведу цифры. Более 400 раз были обстреляны позиции наших военных, более 15 авиационных ударов по позициям наших войск. Да, действительно, управляемых авиабомб стало в разы меньше. Однако все равно враг не оставляет попытки атаковать и продвинуться вглубь нашей территории. На севере, Липцевском и Волчанском направлениях, ситуация полностью стабильная, контролируемая. Продвижения вражеских войск нет. Насчет Купянского направления также, однако там еще больше вражеских атак. За сутки их было больше 15. Некоторые из них продолжаются до сих пор», — рассказал об обстановке на фронте в Харьковской области Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 12:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне не прекращают атаки на Харьковщине, но в последнее время существенно сократили применение своего наиболее разрушительного оружия — КАБов. Об этом заявил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов".