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КАБів стало в рази менше – Харківська ОВА

Події 12:18   26.08.2024
Оксана Горун
КАБів стало в рази менше – Харківська ОВА Фото: wikipedia.org

Росіяни не припиняють атаки на Харківщині, але останнім часом суттєво скоротили застосування своєї найбільш руйнівної зброї – КАБів. Про це заявив у ефірі нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Знаєте, коли наші військові говорять, що ситуація стабільна і стало легше, то дійсно вони герої. Просто наведу вам цифри. Понад 400 разів були обстріляні позиції наших військових, понад 15 авіаційних ударів по позиціях наших військ. Так, дійсно, керованих авіабомб стало в рази менше. Однак усе одно ворог не полишає спроби атакувати та просунутись углиб нашої території. На півночі, на Липцівському та Вовчанському напрямках, ситуація повністю стабільна, контрольована. Просування ворожих військ немає. Щодо Куп’янського напрямку так само, однак там ще більше ворожих атак. За добу їх було понад 15. Деякі з них ще тривають і досі“, – розповів про обстановку на фронті в Харківській області Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни не припиняють атаки на Харківщині, але останнім часом суттєво скоротили застосування своєї найбільш руйнівної зброї – КАБів. Про це заявив у ефірі нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов".