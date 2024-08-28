Погода в Харькове 29 августа: легче не станет

Жара в Харькове продолжит «давить» и завтра, 29 августа. Об этом свидетельствует прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Метеорологи проинформировали: 29 августа в Харькове осадков не ожидают, ветер будет незначительным — до 7-12 м/с. А температура воздуха сохранится достаточно высокой: ночью 20 — 22°, днем ​​32 — 34°.

По области местами ожидают ночью кратковременный дождь, даже с грозой. Днем — без существенных осадков. Температура воздуха: ночью 18 — 23°, днем ​​30 — 35°.

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