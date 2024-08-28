Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане
Фото: Василь Голосний
Спека в Харкові продовжить “тиснути” й завтра, 29 серпня. Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Метеорологи поінформували: 29 серпня в Харкові опадів не очікують, вітер буде незначним – до 7-12 м/с. А температура повітря збережеться досить високою: вночі 20 – 22°, вдень 32 – 34°.
По області місцями очікують уночі короткочасний дощ, навіть із грозою. Вдень – без істотних опадів. Температура повітря: вночі 18 – 23 °, вдень 30 – 35 °.
Читайте також: Серпнева спека побила черговий рекорд у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: жара, новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 20:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спека в Харкові продовжить “тиснути” й завтра, 29 серпня. Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології".