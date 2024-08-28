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Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане

Погода 20:50   28.08.2024
Оксана Горун
Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане Фото: Василь Голосний

Спека в Харкові продовжить “тиснути” й завтра, 29 серпня. Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Метеорологи поінформували: 29 серпня в Харкові опадів не очікують, вітер буде незначним – до 7-12 м/с. А температура повітря збережеться досить високою: вночі 20 – 22°, вдень 32 – 34°.

По області місцями очікують уночі короткочасний дощ, навіть із грозою. Вдень – без істотних опадів. Температура повітря: вночі 18 – 23 °, вдень 30 – 35 °.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спека в Харкові продовжить “тиснути” й завтра, 29 серпня. Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології".