Погода в Харкові 29 серпня: легше не стане

Спека в Харкові продовжить “тиснути” й завтра, 29 серпня. Про це свідчить прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Метеорологи поінформували: 29 серпня в Харкові опадів не очікують, вітер буде незначним – до 7-12 м/с. А температура повітря збережеться досить високою: вночі 20 – 22°, вдень 32 – 34°.

По області місцями очікують уночі короткочасний дощ, навіть із грозою. Вдень – без істотних опадів. Температура повітря: вночі 18 – 23 °, вдень 30 – 35 °.