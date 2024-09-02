ISW заявил о продвижении РФ под Харьковом: в ВСУ рассказали, что происходит

ОТУВ «Харьков» утром 2 сентября проинформировала о ситуации в селе Глубокое под Харьковом, где, по данным Института изучения войны, у армии РФ было незначительное продвижение.

«В районе населенного пункта Глубокое противник налаживает взаимодействие между подразделениями 11-го танкового полка и 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии, проводит эвакуацию потерь. Применил вооружение танка в направлении позиций украинских войск», — сообщила утром пресс-служба ОТУВ «Харьков».

Ранее защитники Украины поясняли, что передвижения россиян в районе Глубокого носят спорадический характер и зависят от действий украинских «дроноводов», которые не дают оккупантам ни малейшей возможности расслабиться.

В целом, по оценкам ОТУВ «Харьков», значительных изменений обстановки на фронте не было. Защитники сообщили, что делает враг в других ключевых точках фронта на Харьковском направлении.

«Вблизи Лукьянцов враг провел мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса на передовых позициях. В районе Старицы враг производит замену личного состава на передовых позициях, производит эвакуацию потерь. В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку, отлаживает систему связи. Совершил попытку введения трех БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп. В районе населенного пункта Тихое противник наращивает систему РЭБ и проверяет систему связи», — обрисовали картину в ОТУВ «Харьков».

За минувшие сутки на направлении было семь боевых столкновений. С начала этих — три идут в районе Волчанска. Потери врага — 95 человек (35 убиты, 58 ранены еще два сдались в плен). Силы обороны подбили и уничтожили 73 единицы российской техники: два танка, пять ББМ, одну артсистему, 12 автомобилей, одну единицу спецтехники, 52 БпЛА. Уничтожено 65 укрытий для личного состава, четыре места хранения БК и одно место хранения ГСМ.