ISW заявив про просування РФ під Харковом: у ЗСУ розповіли, що відбувається
ОТУВ “Харків” вранці 2 вересня поінформувало про ситуацію в селі Глибоке під Харковом, де, за даними Інституту вивчення війни, армія РФ мала незначне просування.
“У районі населеного пункту Глибоке противник налагоджує взаємодію між підрозділами 11-го танкового полку та 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії, проводить евакуацію втрат. Застосував озброєння танку в напрямку позицій українських військ”, – повідомила вранці пресслужба ОТУВ “Харків”.
Раніше захисники України пояснювали, що пересування росіян у районі Глибокого мають спорадичний характер і залежать від дій українських “дроноводів”, які не дають окупантам жодної нагоди розслабитися.
Загалом, за оцінками ОТУВ “Харків”, значних змін обстановки на фронті не було. Захисники повідомили також, що робить ворог в інших ключових точках фронту на Харківському напрямку.
“Поблизу Лукʼянців ворог провів заходи всебічного забезпечення підрозділів 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу на передових позиціях. У районі Стариці ворог проводить заміну особового складу на передових позиціях, здійснює евакуацію втрат. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку. Здійснив спробу заведення трьох БМП-3 для підтримки дій штурмових груп. У районі населеного пункту Тихе противник нарощує систему РЕБ та здійснює перевірку системи зв’язку”, – перелічили у зведенні ОТУВ “Харків”.
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Минулої доби на напрямку було сім бойових зіткнень. З початку цієї – три йдуть у районі Вовчанська. Втрати ворога – 95 осіб (35 убиті, 58 поранені, ще двоє здалися в полон). Сили оборони підбили та знищили 73 одиниці російської техніки: два танки, п’ять ББМ, одну артсистему, 12 автомобілів, одну одиницю спецтехніки, 52 БпЛА. Знищено 65 укриттів для особового складу, чотири місця зберігання БК та одне місце зберігання ПММ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 11:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” вранці 2 вересня поінформувало про ситуацію в селі Глибоке під Харковом, де, за даними Інституту вивчення війни, армія РФ мала незначне просування".