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Оккупанты под Купянском идут пешком 11 км и вступают в бой измученными — ГПСУ

Общество 20:22   05.09.2024
Елена Нагорная
Оккупанты под Купянском идут пешком 11 км и вступают в бой измученными — ГПСУ

На Купянском направлении российские военные проходят пешком более 11 километров до линии соприкосновения и вступают в бой уже измученными, рассказал Бармалей — пограничник бригады Гвардии наступления «Месть».

По словам пограничника, защитники получили задание занять перекресток посадок, окопаться, расставить огневые точки и держать там оборону.

«Наибольшие трудности — это была география местности. То есть посадки и почва — такая, будто из бетона. Мы зашли на почти голые участки. То есть там что-то уже было выкопано, но это было очень несерьезно. Плюс россияне пристрелялись очень быстро, попадали точечно в единичные окопы. При этом ребята-герои удержались, не отходили, держали бой. Но «трехсотых» у нас много», — констатировал пограничник.

Эвакуацию одного из защитников, который получил тяжелое ранение головы и в результате этого потерял глаз, проводили почти по линии соприкосновения с противником. В этот момент пограничников атаковал вражеский FPV-дрон. Бармалей рассказывает: сам отделался разрывом барабанной перепонки и вскоре отправится в Киев на операцию, чтобы частично спасти слух.

«Сначала оккупанты пытались продавить нас пехотой. Заходили малыми группами и получали отпор… Они давили количеством, в плане частоты появления пехоты. «Трехсотые» оккупанты кричали, лежа в посадке, медика у них не было вообще никакого. Не вносили в план штурма такое понятие как эвакуация. По справкам аэроразведки, их высаживали в 11 километрах от наших позиций. Это все расстояние они преодолевали пешком. Соответственно, вступали в бой они уже измученные. Их не считают за людей. В бой они шли с одним автоматом Калашникова и четырьмя магазинами», — рассказал Бармалей.

Во время одного из боев в плен сдался бывший заключенный, боец подразделения «Шторм-V», который надеялся «затрехсотиться и попасть домой».

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Автор: Елена Нагорная
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Оккупанты под Купянском идут пешком 11 км и вступают в бой измученными — ГПСУ
Оккупанты под Купянском идут пешком 11 км и вступают в бой измученными — ГПСУ
05.09.2024, 20:22

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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 20:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении российские военные проходят пешком более 11 километров до линии соприкосновения и вступают в бой уже измученными, рассказал Бармалей — пограничник бригады Гвардии наступления «Месть».".