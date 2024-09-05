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У россиян — жажда на позициях под Харьковом: ОТУВ «Харьков» о происходящем

Происшествия 11:01   05.09.2024
Оксана Горун
У россиян — жажда на позициях под Харьковом: ОТУВ «Харьков» о происходящем Фото: ОТГВ «Харьков»

Часть подразделений россиян на передовых позициях под Харьковом остались без воды из-за сослуживцев, которые отказываются выполнять задачи командования. Об этом и в целом ситуации на фронте сообщили в ОТУВ «Харьков» 5 сентября.

«В районе населенного пункта Глубокое противник проводит эвакуацию потерь и принимает меры логистического обеспечения. Вблизи Лукьянцов на передовых позициях 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса из-за отказа личного состава выполнять специальные задачи, наблюдается нехватка питьевой воды и горючего к генераторам. В Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки. Ведет воздушную разведку районов города с целью выявления подразделений Сил обороны», — проинформировала пресс-служба ОТУВ «Харьков».

За минувшие сутки на Харьковской направлении было два боя, с начала этих — идут еще два в районах Старицы и Волчанска. Потери оккупантов — 21 погибший и 40 раненых. Шесть человек сдались в плен. Кроме того, Силы обороны уничтожили 63 единицы вооружения и техники захватчиков: шесть артсистем, шесть автомобилей, три единицы спецтехники и 48 БПЛА. Армию РФ оставили без 67 укрытий, двух мест хранения БК и одной стартовой позиции для запуска БПЛА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть подразделений россиян на передовых позициях под Харьковом остались без воды из-за сослуживцев, которые отказываются выполнять задачи командования. Об этом и в целом ситуации на фронте сообщили в ОТУВ «Харьков» 5 сентября".