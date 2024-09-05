У росіян – спрага на позиціях під Харковом: ОТУВ “Харків” навело подробиці
Частина підрозділів росіян на передових позиціях під Харковом залишилася без води через товаришів по службі, які відмовляються виконувати завдання командування. Про це та загалом ситуацію на фронті повідомили в ОТУВ “Харків” 5 вересня.
“У районі населеного пункту Глибоке противник проводить евакуацію втрат та здійснює заходи логістичного забезпечення. Поблизу Лукʼянців на передових позиціях 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу через відмови особового складу виконувати спеціальні завдання, спостерігається нестача питної води та пального до генераторів. У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку районів міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків” вранці 5 вересня.
Минулої доби на Харківському напрямку було два бої, з початку цієї – йдуть ще два в районах Стариці та Вовчанська. Втрати окупантів – 21 загиблий та 40 поранених. Шестеро людей здалися в полон. Крім того, Сили оборони знищили 63 одиниці озброєння та техніки загарбників: шість артсистем, шість автомобілів, три одиниці спецтехніки та 48 БПЛА. Армію РФ залишили без 67 укриттів, двох місць зберігання БК та однієї стартової позиції для запуску БПЛА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частина підрозділів росіян на передових позиціях під Харковом залишилася без води через товаришів по службі, які відмовляються виконувати завдання командування. Про це та загалом ситуацію на фронті повідомили в ОТУВ “Харків” 5 вересня".