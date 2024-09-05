Окупанти під Куп’янськом ідуть пішки 11 км і вступають у бій змученими – ДПСУ
На Куп’янському напрямку російські військові проходять пішки понад 11 кілометрів до лінії зіткнення і вступають у бій вже змученими, розповів Бармалей – прикордонник бригади Гвардії наступу «Помста».
За словами прикордонника, захисники отримали завдання зайняти перехрестя посадок, окопатися, розставити вогневі точки та тримати там оборону.
«Найбільші труднощі – це була географія місцевості. Тобто посадки та ґрунт – такий, наче з бетону. Ми зайшли на майже голі ділянки. Тобто там щось вже було викопано, але це було дуже несерйозно. Плюс росіяни пристрілялись дуже швидко, влучали точково в одиничні окопи. При цьому хлопці-герої втрималися, не відходили, тримали бій. Але “трьохсотих” у нас багато», – констатував прикордонник.
Евакуацію одного із захисників, який отримав тяжке поранення голови та внаслідок цього втратив око, проводили майже по лінії зіткнення із супротивником. У цей момент прикордонників атакував ворожий FPV-дрон. Бармалей розповідає: сам відбувся розривом барабанної перетинки й невдовзі відправиться до Києва на операцію, щоб частково врятувати слух.
«Спочатку окупанти намагались продавити нас піхотою. Заходили малими групами й отримували відсіч… Вони давили кількістю, в плані частоти появи піхоти. “Трьохсоті” окупанти кричали, лежачи в посадці, медика в них не було взагалі ніякого. Не вносили у план штурму таке поняття як евакуація. За довідками аеророзвідки, їх висаджували за 11 кілометрів від наших позицій. Цю всю відстань вони долали пішки. Відповідно, вступали в бій вони вже змучені. Їх не рахують за людей. У бій вони йшли з одним автоматом Калашникова і чотирма магазинами», – розповів Бармалей.
Під час одного з боїв у полон здався колишній ув’язнений, боєць підрозділу «Шторм-V», який сподівався «затрехсотиться и попасть домой».
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку російські військові проходять пішки понад 11 кілометрів до лінії зіткнення і вступають у бій вже змученими, розповів Бармалей – прикордонник бригади Гвардії наступу «Помста».".