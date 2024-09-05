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В Харькове деколонизировали Карлсона

Общество 10:15   05.09.2024
Оксана Горун
В Харькове деколонизировали Карлсона Фото: Деколонизация Украина

Деколонизация в Харькове вышла на новый этап. Активисты сообщили, что добились устранения с улиц города изображений героев советских мультфильмов, в том числе — «шведа» Карлсона.

«Проспект Тракторостроителей, Харьков. Из публичного пространства устранены изображения персонажей советских мультфильмов», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».

К сообщению авторы канала приложили дополнение к официальному письму, которым активистов проинформировали: «Демонтировано изображение персонажей мультфильмов с фасада дома».

Письмо про Карлсона от мэрии
Фото: Деколонизация Украина

До «очистки от советских оккупантов» на балконе были изображены персонажи популярных мультфильмов: «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди», «Приключения кота Леопольда» и «Малыш и Карлсон». Последний из этого списка, напомним, создан по книге шведской писательницы Астрид Линдгрен.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Деколонизация в Харькове вышла на новый этап. Активисты сообщили, что добились устранения с улиц города изображений героев советских мультфильмов, в том числе — «шведа» Карлсона".