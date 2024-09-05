В Харькове деколонизировали Карлсона

Деколонизация в Харькове вышла на новый этап. Активисты сообщили, что добились устранения с улиц города изображений героев советских мультфильмов, в том числе — «шведа» Карлсона.

«Проспект Тракторостроителей, Харьков. Из публичного пространства устранены изображения персонажей советских мультфильмов», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».

К сообщению авторы канала приложили дополнение к официальному письму, которым активистов проинформировали: «Демонтировано изображение персонажей мультфильмов с фасада дома».

До «очистки от советских оккупантов» на балконе были изображены персонажи популярных мультфильмов: «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди», «Приключения кота Леопольда» и «Малыш и Карлсон». Последний из этого списка, напомним, создан по книге шведской писательницы Астрид Линдгрен.