У Харкові деколонізували Карлсона
Деколонізація у Харкові вийшла на новий етап. Активісти повідомили, що домоглися усунення з вулиць міста зображень героїв радянських мультфільмів, у тому числі “шведа” Карлсона.
“Проспект Тракторобудівників, Харків. З публічного простору усунуто зображення персонажів радянських мультфільмів”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.
До повідомлення автори каналу прикріпили доповнення до офіційного листа, яким активістів поінформували: “Демонтовано зображення персонажів мультфільмів з фасаду будинку”.
До “очищення від радянських окупантів” на балконі були зображені персонажі популярних мультфільмів: “Троє з Простоквашино”, “Ну, постривай”, “Пригоди кота Леопольда” та “Малюк і Карлсон”. Останній із цього списку, нагадаємо, створений за книгою шведської письменниці Астрід Ліндгрен.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, мультфильм, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деколонізація у Харкові вийшла на новий етап. Активісти повідомили, що домоглися усунення з вулиць міста зображень героїв радянських мультфільмів, у тому числі “шведа” Карлсона".