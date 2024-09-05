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У Харкові деколонізували Карлсона

Політика 10:15   05.09.2024
Оксана Горун
У Харкові деколонізували Карлсона Фото: Деколонізація Україна

Деколонізація у Харкові вийшла на новий етап. Активісти повідомили, що домоглися усунення з вулиць міста зображень героїв радянських мультфільмів, у тому числі “шведа” Карлсона.

“Проспект Тракторобудівників, Харків. З публічного простору усунуто зображення персонажів радянських мультфільмів”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

До повідомлення автори каналу прикріпили доповнення до офіційного листа, яким активістів поінформували: “Демонтовано зображення персонажів мультфільмів з фасаду будинку”.

Лист про Карлсона від мерії

До “очищення від радянських окупантів” на балконі були зображені персонажі популярних мультфільмів: “Троє з Простоквашино”, “Ну, постривай”, “Пригоди кота Леопольда” та “Малюк і Карлсон”. Останній із цього списку, нагадаємо, створений за книгою шведської письменниці Астрід Ліндгрен.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деколонізація у Харкові вийшла на новий етап. Активісти повідомили, що домоглися усунення з вулиць міста зображень героїв радянських мультфільмів, у тому числі “шведа” Карлсона".