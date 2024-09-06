Два с половиной дня не будут ходить трамваи в некоторых районах Харькова

С 5:00 7 сентября до 23:00 8 сентября трамваи не будут ходить по ул. Георгия Тарасенко, на участке от дома №43 по ул. Георгия Тарасенко до ул. Молочной, а также по ул. Гольдберговский, ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от пер. Рыбасовского до пр. Героев Харькова, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с демонтажем конструкций шпиля многоквартирного жилого дома.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602-й микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Байрона – разворотный круг «Ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №2 по следующему пути движения: ул. Власенко, 3 – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины».

9 сентября с 9:30 до 16:30 не будут ходить трамваи по ул. Молочный и пл. Защитников Украины на участке от ул. Георгия Тарасенко до пр. Героев Харькова.

Это связано с ремонтом колеи.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

в обратном направлении: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

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