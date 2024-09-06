Два з половиною дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова
Від 5:00 7 вересня до 23:00 8 вересня трамваї не ходитимуть на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від будинку №43 на вул. Георгія Тарасенка до вул. Молочної, а також на вул. Гольдбергівській, вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від пров. Рибасівського до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.
Це пов’язано з демонтажем конструкцій шпилю багатоквартирного житлового будинку.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №2 з таким шляхом руху: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».
9 вересня з 9:30 до 16:30 не ходитимуть трамваї на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова.
Це пов’язано з ремонтом колії.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 16:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 5:00 7 вересня до 23:00 8 вересня трамваї не ходитимуть на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від будинку №43 на вул. Георгія Тарасенка до вул. Молочної, а також на вул. Гольдбергівській, вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від пров. Рибасівського до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".