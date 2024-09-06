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Два з половиною дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова

Суспільство 16:56   06.09.2024
Оксана Якушко
Два з половиною дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова

Від 5:00 7 вересня до 23:00 8 вересня трамваї не ходитимуть на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від будинку №43 на вул. Георгія Тарасенка до вул. Молочної, а також на вул. Гольдбергівській, вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від пров. Рибасівського до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

Це пов’язано з демонтажем конструкцій шпилю багатоквартирного житлового будинку.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №2 з таким шляхом руху: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

9 вересня з 9:30 до 16:30 не ходитимуть трамваї на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова.

Це пов’язано з ремонтом колії.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе –  розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Читайте також: Один із харківських трамваїв у п’ятницю змінить маршрут

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Два з половиною дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від 5:00 7 вересня до 23:00 8 вересня трамваї не ходитимуть на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від будинку №43 на вул. Георгія Тарасенка до вул. Молочної, а також на вул. Гольдбергівській, вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від пров. Рибасівського до пр. Героїв Харкова, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".