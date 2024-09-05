Один із харківських трамваїв у п’ятницю змінить маршрут

З 9:30 до 15:30 6 вересня трамвай №3 курсуватиме зміненим маршрутом.

Рух трамваїв буде припинений по вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине». У зазначений час ремонтуватимуть колію, повідомили у пресслужбі мерії.

Трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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