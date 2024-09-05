Один із харківських трамваїв у п’ятницю змінить маршрут
Фото: Харківська міськрада
З 9:30 до 15:30 6 вересня трамвай №3 курсуватиме зміненим маршрутом.
Рух трамваїв буде припинений по вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине». У зазначений час ремонтуватимуть колію, повідомили у пресслужбі мерії.
Трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».
Читайте також: Злодії ледве не залишили без тепла мешканців багатоповерхівки у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рух, трамвай, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Один із харківських трамваїв у п’ятницю змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 21:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 15:30 6 вересня трамвай №3 курсуватиме зміненим маршрутом.".