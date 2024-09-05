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Один із харківських трамваїв у п’ятницю змінить маршрут

Суспільство 21:43   05.09.2024
Олена Нагорна
Один із харківських трамваїв у п’ятницю змінить маршрут Фото: Харківська міськрада

З 9:30 до 15:30 6 вересня трамвай №3 курсуватиме зміненим маршрутом.

Рух трамваїв буде припинений по вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине». У зазначений час ремонтуватимуть колію, повідомили у пресслужбі мерії.

Трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 21:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 15:30 6 вересня трамвай №3 курсуватиме зміненим маршрутом.".