Злодії ледве не залишили без тепла мешканців багатоповерхівки у Харкові
З підвалу однієї з харківських багатоповерхівок злодії вкрали засувку вагою 150 кг та здали її до пункту прийому металобрухту, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
За словами теплоенергетиків, підняти таку вагу можна лише за допомогою лебідки. Засувка дуже важка, але крадії змогли дістати її з рамки житлового будинку і дотягти до пункту прийому металобрухту, каже начальник теплового району Георгій Матахерія.
Саму засувку на пункті прийому металобрухту виявили працівники служби безпеки «Харківських теплових мереж». А в результаті слідства встановили особу одного підозрюваного – 21-річного раніше засудженого хлопця.
Наразі триває слідство, а засувка повернулася у власність КП «ХТМ». Начальник теплового району, де була скоєна крадіжка, Георгій Матахерія шокований наполегливістю крадіїв. Раніше, за його словами, найбільше шкоди робили крадії теплових лічильників та металобрухту.
Теплоенергетики застерігають: зайвого у підвалах немає нічого. Особливо боляче підприємству втрачати коштовні технологічні вироби, які злочинці просто псують через шматок кольорового металу на пару сотень гривень.
Раніше також фіксували випадки крадіжок теплових лічильників та металобрухту. Зловмисник, який у жовтні минулого року поцупив майна у підвалах майже на 50 тис. грн, отримав 7 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 13:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З підвалу однієї з харківських багатоповерхівок злодії вкрали засувку вагою 150 кг та здали її до пункту прийому металобрухту, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».".