Лічильники тепла масово викрадають з харківських багатоповехівок (відео)

Перед початком опалювального сезону у Харкові активізувалися мисливці за кольоровим металом. Шість багатоповерхівок в Індустріальному районі залишив без лічильників тепла злодій, перевдягнений у військову форму.

Його дії зафіксувала камера відеоспостереження – чоловік впорався за 13 хвилин, розповідають у КП “Харківські тепломережі”.

В іншій багатоповерхівці нещодавно вкрали вже другий лічильник. Перший зник у жовтні, на його місце встановили новий, який у серпні знову розібрали на метал. Як пояснює майстерка теплового району Ольга Лиходій, підвали закривати не можна через обстріли, а злодії цим користуються і вигадують версії, наприклад, що “шукають кішку у підвалі”.

Відео: КП “ХТМ”

У Шевченківському районі лічильники вкрали одразу із двох теплових рамок. Як зазначає слюсар Ігор Звягінцев, злодії псують прилад вартістю 25 тисяч гривень через шматок кольорового металу. Їм байдуже, що красти – металеві труби або високотехнологічні лічильники.



Фото: КП “ХТМ”

За словами заступника начальника служби безпеки та режиму КП “ХТМ” Артема Коваленка, збитки внаслідок шести епізодів крадіжок в Індустріальному районі склали понад 150 тисяч гривень.



Фото: КП “ХТМ”

У КП зазначають, що особи всіх злодіїв встановлені. Рекордсмен, який зіпсував одразу шість лічильників, перебуває у слідчому ізоляторі. Долю інших вирішуватимуть правоохоронні органи за статтею “крадіжка у воєнний час”.



Фото: КП “ХТМ”