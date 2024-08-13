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Лічильники тепла масово викрадають з харківських багатоповехівок (відео)

Події 12:35   13.08.2024
Олена Нагорна
Лічильники тепла масово викрадають з харківських багатоповехівок (відео) Фото: КП “ХТМ”

Перед початком опалювального сезону у Харкові активізувалися мисливці за кольоровим металом. Шість багатоповерхівок в Індустріальному районі залишив без лічильників тепла злодій, перевдягнений у військову форму.

Його дії зафіксувала камера відеоспостереження – чоловік впорався за 13 хвилин, розповідають у КП “Харківські тепломережі”.

В іншій багатоповерхівці нещодавно вкрали вже другий лічильник. Перший зник у жовтні, на його місце встановили новий, який у серпні знову розібрали на метал. Як пояснює майстерка теплового району Ольга Лиходій, підвали закривати не можна через обстріли, а злодії цим користуються і вигадують версії, наприклад, що “шукають кішку у підвалі”.

Відео: КП “ХТМ”

У Шевченківському районі лічильники вкрали одразу із двох теплових рамок. Як зазначає слюсар Ігор Звягінцев, злодії псують прилад вартістю 25 тисяч гривень через шматок кольорового металу. Їм байдуже, що красти – металеві труби або високотехнологічні лічильники.


Фото: КП “ХТМ”

За словами заступника начальника служби безпеки та режиму КП “ХТМ” Артема Коваленка, збитки внаслідок шести епізодів крадіжок в Індустріальному районі склали понад 150 тисяч гривень.


Фото: КП “ХТМ”

У КП зазначають, що особи всіх злодіїв встановлені. Рекордсмен, який зіпсував одразу шість лічильників, перебуває у слідчому ізоляторі. Долю інших вирішуватимуть правоохоронні органи за статтею “крадіжка у воєнний час”.


Фото: КП “ХТМ”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 12:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед початком опалювального сезону у Харкові активізувалися мисливці за кольоровим металом. Шість багатоповерхівок в Індустріальному районі залишив без лічильників тепла злодій, перевдягнений у військову форму.".