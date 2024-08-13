Активизация воров теплосчетчиков в Харькове: один из них переоделся военным

Перед началом отопительного сезона в Харькове активизировались охотники за цветным металлом. Шесть многоэтажек в Индустриальном районе оставил без счетчиков тепла вор, переодетый в военную форму.

Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения — мужчина справился за 13 минут, рассказывают в КП «Харьковские теплосети».

В другой многоэтажке недавно украли уже второй счетчик. Первый пропал в октябре, на его место установили новый, который в августе снова разобрали на металл. Как объясняет мастер теплового района Ольга Лиходей, подвалы закрывать нельзя из-за обстрелов, а воры этим пользуются и придумывают версии, например, что «ищут кошку в подвале».

Видео: КП «ХТС»

В Шевченковском районе счетчики украли сразу из двух тепловых рамок. Как отмечает слесарь Игорь Звягинцев, воры портят прибор стоимостью 25 тысяч гривен из-за куска цветного металла. Им безразлично что красть — металлические трубы или высокотехнологичные счетчики.



Фото: КП «ХТС»

По словам замначальника службы безопасности и режима КП «ХТС» Артема Коваленко, ущерб в результате шести эпизодов краж в Индустриальном районе составил более 150 тысяч гривен.



Фото: КП «ХТС»

В КП отмечают, что личности всех воров установлены. Рекордсмен, испортивший сразу шесть счетчиков, находится в следственном изоляторе. Судьбу остальных будут решать правоохранительные органы по статье «кража в военное время».



Фото: КП «ХТС»