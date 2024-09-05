Воры едва не оставили без тепла жителей многоэтажки в Харькове
Из подвала одной из харьковских многоэтажек воры украли задвижку весом 150 кг и сдали ее пункт приема металлолома, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
По словам теплоэнергетиков, поднять такой вес можно только с помощью лебедки. Задвижка очень тяжелая, но воры смогли дотащить ее из рамки жилого дома до пункта приема металлолома, говорит начальник теплового района Георгий Матахерия.
Саму задвижку на пункте приема металлолома обнаружили работники службы безопасности Харьковских тепловых сетей. А в результате следствия установили личность одного подозреваемого – 21-летнего ранее судимого парня.
В настоящее время продолжается следствие, а задвижку вернулась в собственность КП «ХТС». Начальник теплового района, где произошла кража, Георгий Матахерия шокирован настойчивостью воров. Ранее, по его словам, больше всего вреда наносили воры тепловых счетчиков и металлолома.
Теплоэнергетики предостерегают: лишнего в подвалах нет ничего. Особенно больно предприятию терять ценные технологические изделия, которые преступники портят из-за куска цветного металла на пару сотен гривен.
Ранее уже фиксировали случаи воровства тепловых счетчиков и металлолома. Злоумышленник, который в октябре прошлого года украл имущества в подвалах почти на 50 тыс. грн, получил 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: воры, высотка, дім, дом, задвижка, металлолом, многоэтажка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 13:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из подвала одной из харьковских многоэтажек воры украли задвижку весом 150 кг и сдали ее пункт приема металлолома, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".