Один из харьковских трамваев в пятницу изменит маршрут
Фото: Харьковский горсовет
С 9:30 до 15:30 6 сентября трамвай №3 будет курсировать по измененному маршруту.
Движение трамваев будет приостановлено по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино». В указанное время будут ремонтировать пути, сообщили в пресс-службе мэрии.
Трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — переулок Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал „Харьков-Пассажирский“.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 21:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 15:30 6 сентября трамвай №3 будет курсировать по измененному маршруту.".