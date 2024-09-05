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Один из харьковских трамваев в пятницу изменит маршрут

Общество 21:43   05.09.2024
Елена Нагорная
Один из харьковских трамваев в пятницу изменит маршрут Фото: Харьковский горсовет

С 9:30 до 15:30 6 сентября трамвай №3 будет курсировать по измененному маршруту.

Движение трамваев будет приостановлено по улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино». В указанное время будут ремонтировать пути, сообщили в пресс-службе мэрии.

Трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — переулок Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал „Харьков-Пассажирский“.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 21:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 15:30 6 сентября трамвай №3 будет курсировать по измененному маршруту.".