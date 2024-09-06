Сессию областного совета созывают в Харькове: в повестке — более 30 вопросов

Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета назначено на 20 сентября.

Соответствующее распоряжение подписала председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке — 34 вопроса, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».

Депутаты планируют утвердить порядки проведения областных конкурсов «Школа, безопасность, здоровье, безбарьерность», «Лучший молодой ученый Харьковщины» и «Высшая школа Харьковщины — лучшие имена», а также порядок использования средств облбюджета на возмещение лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания при защите родины.

Ряд вопросов — кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько — касаются совместной собственности территориальных громад.

Также депутаты планируют переименовать психиатрическую больницу №3 и присоединить академию непрерывного образования к гуманитарно-педагогической академии.

Кроме того, рассмотрят изменение границ ботанического заказника местного значения «Конопляное» на территории Двуречанской громады и ландшафтного заказника местного значения «Северодонецкий» на территории Волчанской громады.

Повестка