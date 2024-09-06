Сессию областного совета созывают в Харькове: в повестке — более 30 вопросов
Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета назначено на 20 сентября.
Соответствующее распоряжение подписала председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко. В повестке — 34 вопроса, а также рассмотрение депутатских запросов и блок «Разное».
Депутаты планируют утвердить порядки проведения областных конкурсов «Школа, безопасность, здоровье, безбарьерность», «Лучший молодой ученый Харьковщины» и «Высшая школа Харьковщины — лучшие имена», а также порядок использования средств облбюджета на возмещение лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания при защите родины.
Ряд вопросов — кадровые, будут увольнять, переназначать и продлевать контракты с руководителями коммунальных учреждений. Еще несколько — касаются совместной собственности территориальных громад.
Также депутаты планируют переименовать психиатрическую больницу №3 и присоединить академию непрерывного образования к гуманитарно-педагогической академии.
Кроме того, рассмотрят изменение границ ботанического заказника местного значения «Конопляное» на территории Двуречанской громады и ландшафтного заказника местного значения «Северодонецкий» на территории Волчанской громады.
Повестка
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: сессия областного совета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета назначено на 20 сентября.".