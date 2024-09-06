Live
  • Пт 06.09.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань

Політика 21:04   06.09.2024
Олена Нагорна
Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань Фото: Галина Куц

Пленарне засідання чергової сесії Харківської обласної ради призначене на 20 вересня.

Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – 34 питання, а також розгляд депутатських запитів та блок «Різне».

Депутати планують затвердити порядки проведення обласних конкурсів “Школа, безпека, здоров’я, безбар’єрність”, «Найкращий молодий науковець Харківщини» і «Вища школа Харківщини – кращі імена», а також порядок використання коштів облбюджету на відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини.

Низка питань – кадрові, звільнятимуть, перепризначатимуть та продовжуватимуть контракти з керівниками комунальних установ. Ще декілька – стосуються спільної власності територіальних громад.

Також депутати планують перейменувати психіатричну лікарню №3 та приєднати академію неперервної освіти до гуманітарно-педагогічної академії.

Крім того, розглянуть зміну меж ботанічного заказника місцевого значення «Конопляне» на території Дворічанської громади та ландшафтного заказника місцевого значення «Сіверськодонецький» на території Вовчанської громади.

Порядок денний

Читайте також: У Харкові відбулася сесія облради: від чого відмовилися депутати та що ухвалили

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань
Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань
06.09.2024, 21:04
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Як облаштували класи на шостій станції метрошколи в Харкові (фото)
Як облаштували класи на шостій станції метрошколи в Харкові (фото)
06.09.2024, 20:25
Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину
Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину
06.09.2024, 19:10
Ранковий обстріл Люботина на Харківщині: постраждалих уже шість
Ранковий обстріл Люботина на Харківщині: постраждалих уже шість
06.09.2024, 19:36

Новини за темою:


Ви читали новину: «Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 21:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленарне засідання чергової сесії Харківської обласної ради призначене на 20 вересня.".