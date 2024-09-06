Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань
Пленарне засідання чергової сесії Харківської обласної ради призначене на 20 вересня.
Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – 34 питання, а також розгляд депутатських запитів та блок «Різне».
Депутати планують затвердити порядки проведення обласних конкурсів “Школа, безпека, здоров’я, безбар’єрність”, «Найкращий молодий науковець Харківщини» і «Вища школа Харківщини – кращі імена», а також порядок використання коштів облбюджету на відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини.
Низка питань – кадрові, звільнятимуть, перепризначатимуть та продовжуватимуть контракти з керівниками комунальних установ. Ще декілька – стосуються спільної власності територіальних громад.
Також депутати планують перейменувати психіатричну лікарню №3 та приєднати академію неперервної освіти до гуманітарно-педагогічної академії.
Крім того, розглянуть зміну меж ботанічного заказника місцевого значення «Конопляне» на території Дворічанської громади та ландшафтного заказника місцевого значення «Сіверськодонецький» на території Вовчанської громади.
Порядок денний
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: сессия областного совета, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пленарне засідання чергової сесії Харківської обласної ради призначене на 20 вересня.".