Сесію обласної ради скликають у Харкові: на порядку денному – понад 30 питань

Пленарне засідання чергової сесії Харківської обласної ради призначене на 20 вересня.

Відповідне розпорядження підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На порядку денному – 34 питання, а також розгляд депутатських запитів та блок «Різне».

Депутати планують затвердити порядки проведення обласних конкурсів “Школа, безпека, здоров’я, безбар’єрність”, «Найкращий молодий науковець Харківщини» і «Вища школа Харківщини – кращі імена», а також порядок використання коштів облбюджету на відшкодування особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини.

Низка питань – кадрові, звільнятимуть, перепризначатимуть та продовжуватимуть контракти з керівниками комунальних установ. Ще декілька – стосуються спільної власності територіальних громад.

Також депутати планують перейменувати психіатричну лікарню №3 та приєднати академію неперервної освіти до гуманітарно-педагогічної академії.

Крім того, розглянуть зміну меж ботанічного заказника місцевого значення «Конопляне» на території Дворічанської громади та ландшафтного заказника місцевого значення «Сіверськодонецький» на території Вовчанської громади.

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