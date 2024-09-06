Удар по Павлограду: 50 раненых, РФ била 5 баллистическими ракетами

Утром 6 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области 5 баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы.

«Уже полсотни пострадавших. Старшим 86 лет. Наименьшему – 4. Всем оказывают необходимую помощь. Избитые дома местных. Последствия еще уточняют», – сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне по Павлограду применили пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, сообщили Воздушные силы.