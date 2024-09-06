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Удар по Павлограду: 50 раненых, РФ била 5 баллистическими ракетами

Происшествия 14:21   06.09.2024
Оксана Якушко
Удар по Павлограду: 50 раненых, РФ била 5 баллистическими ракетами Фото: Сергей Лысак / Телеграмм

Утром 6 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области 5 баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы.

«Уже полсотни пострадавших. Старшим 86 лет. Наименьшему – 4. Всем оказывают необходимую помощь. Избитые дома местных. Последствия еще уточняют», – сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне по Павлограду применили пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, сообщили Воздушные силы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области 5 баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы.".