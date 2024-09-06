Удар по Павлограду: 50 раненых, РФ била 5 баллистическими ракетами
Фото: Сергей Лысак / Телеграмм
Утром 6 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области 5 баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы.
«Уже полсотни пострадавших. Старшим 86 лет. Наименьшему – 4. Всем оказывают необходимую помощь. Избитые дома местных. Последствия еще уточняют», – сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Россияне по Павлограду применили пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, сообщили Воздушные силы.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: баллистическая ракета, днепропетровская область, Павлоград, поранені, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 14:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 сентября россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области 5 баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы.".