Удар РФ по Павлограду: 50 поранених, РФ била 5 балістичними ракетами
Вранці 6 вересня росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області 5 балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили.
«Вже півсотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Усім надають необхідну допомогу. Побиті будинки місцевих. Наслідки ще уточнюють», – повідомив начальник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
Росіяни на Павлограді застосували п’ять балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей РФ, повідомили Повітряні сили.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: баллистическая ракета, днепропетровская область, Павлоград, поранені, пострадалі;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 14:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 вересня росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області 5 балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили.".