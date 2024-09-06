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Удар РФ по Павлограду: 50 поранених, РФ била 5 балістичними ракетами

Події 14:21   06.09.2024
Оксана Якушко
Удар РФ по Павлограду: 50 поранених, РФ била 5 балістичними ракетами

Вранці 6 вересня росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області 5 балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили.

«Вже півсотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Усім надають необхідну допомогу. Побиті будинки місцевих. Наслідки ще уточнюють», – повідомив начальник Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Росіяни на Павлограді застосували п’ять балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей РФ, повідомили Повітряні сили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 вересня росіяни атакували Павлоград у Дніпропетровській області 5 балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили.".