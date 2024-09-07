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Связали онкобольную и забрали деньги на лечение: суд в Харькове вынес приговор

Происшествия 11:58   07.09.2024
Елена Нагорная
Связали онкобольную и забрали деньги на лечение: суд в Харькове вынес приговор

Суд в Харькове признал двоих 41-летних мужчин виновными в разбойном нападении на онкобольную женщину (ч. 3 ст. 187 УКУ).

В октябре 2021 года двое фигурантов в балаклавах влезли в дом по улице Бассейной, где жила потерпевшая. Нападавшие связали хозяйку пластиковыми стяжками и заставили сказать, где лежат деньги. Мужчины забрали более 250 тысяч гривен, которые женщина хранила себе на лечение за границей, и скрылись, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Разбойников разоблачили в ноябре 2021 года. В ходе обысков в местах жительства фигурантов и в автомобилях обнаружили похищенные деньги и мобильные телефоны, которые они использовали для связи.

До оглашения приговора мужчины находились под стражей. Обвиняемые свою вину не признали и выдвигали разные версии, пытаясь себя оправдать.

Одному мужчине Киевский райсуд Харькова назначил наказание в виде 10,5 лет лишения свободы, второму – 10 лет. Также у обоих фигурантов конфисковали все имущество. Продолжается срок на апелляционное обжалование.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове признал двоих 41-летних мужчин виновными в разбойном нападении на онкобольную женщину (ч. 3 ст. 187 УКУ).".