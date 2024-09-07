Зв’язали онкохвору та забрали гроші на лікування: вирок грабіжникам у Харкові

Суд у Харкові визнав двох 41-річних чоловіків винними у розбійному нападі на онкохвору жінку (ч. 3 ст. 187 ККУ).

У жовтні 2021 року двоє фігурантів у балаклавах влізли в будинок на вулиці Басейній, де мешкала потерпіла. Нападники зв’язали хазяйку пластиковими стяжками та змусили сказати, де лежать гроші. Чоловіки забрали понад 250 тисяч гривень, які жінка зберігала собі на лікування за кордоном, та втекли, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Розбійників викрили у листопаді 2021 року. Під час обшуків у місцях проживання фігурантів та в автомобілях виявили викрадені гроші та мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку.

До оголошення вироку чоловіки перебували під вартою. Обвинувачені свою провину не визнали й висували різні версії, намагаючись виправдати себе.

Одному чоловікові Київський райсуд Харкова призначив покарання у вигляді 10,5 років позбавлення волі, другому – 10 років. Також в обох фігурантів конфіскували все майно. Триває строк на апеляційне оскарження.