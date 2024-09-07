В Харькове наказали мужчину, который пьяным угрожал 85-летней матери

Правоохранители привлекли к административной ответственности 38-летнего харьковчанина за совершение домашнего насилия в отношении 85-летней матери.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, между пожилой женщиной и сыном произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина угрожал матери и нецензурно ругался.

В отношении обидчика составили админпротокол по ст. 173-2 КУоАП. Мужчину предупредили об уголовной ответственности в случае систематического совершения домашнего насилия.