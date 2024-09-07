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В Харькове наказали мужчину, который пьяным угрожал 85-летней матери

Происшествия 11:05   07.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове наказали мужчину, который пьяным угрожал 85-летней матери

Правоохранители привлекли к административной ответственности 38-летнего харьковчанина за совершение домашнего насилия в отношении 85-летней матери.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, между пожилой женщиной и сыном произошел конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина угрожал матери и нецензурно ругался.

В отношении обидчика составили админпротокол по ст. 173-2 КУоАП. Мужчину предупредили об уголовной ответственности в случае систематического совершения домашнего насилия.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители привлекли к административной ответственности 38-летнего харьковчанина за совершение домашнего насилия в отношении 85-летней матери.".